 Татары Афганистана встретят татарстанскую гуманитарную помощь турниром по бузкаши
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Татары Афганистана встретят татарстанскую гуманитарную помощь турниром по бузкаши

Бузкаши — старинная конная игра где цель каждого всадника — схватить тушу козла и владеть ей как можно дольше или доскакать с ней до финиша.

Истории
28 декабря 2021  17:22
Автор:
Эдуард Салихов

Татары Афганистана запланировали традиционный благотворительный турнир по бузкаши по случаю прибытия гуманитарной помощи из Республики Татарстан. Соревнование пройдет в столице провинции Саманган — Айбаке. 

Бузкаши — старинная конная игра где цель каждого всадника — схватить тушу козла и владеть ей как можно дольше или доскакать с ней до финиша. Другие участники игры должны этому препятствовать. 
Все средства, собранные во время турнира, пойдут детям из особо нуждающихся семей. 

«Нам удалось спасти более 3 тыс. детей от пневмонии, в том числе и из татарских семей, вовремя доставив им необходимые медикаменты», — заявил директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Также помимо татар, энтузиазм к участию в турнире проявили представители и других стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Китая, Таджикистана и Ирана.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что ООН использует опыт татарстанского фонда по доставке гуманитарной помощи в Афганистан. Доставляемой в Афганистан гуманитарной помощи по-прежнему катастрофически не хватает.

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Татары Афганистана встретят татарстанскую гуманитарную помощь турниром по бузкаши
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