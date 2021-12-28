Татары Афганистана встретят татарстанскую гуманитарную помощь турниром по бузкаши

Татары Афганистана запланировали традиционный благотворительный турнир по бузкаши по случаю прибытия гуманитарной помощи из Республики Татарстан. Соревнование пройдет в столице провинции Саманган — Айбаке.

Бузкаши — старинная конная игра где цель каждого всадника — схватить тушу козла и владеть ей как можно дольше или доскакать с ней до финиша. Другие участники игры должны этому препятствовать.

Все средства, собранные во время турнира, пойдут детям из особо нуждающихся семей.

«Нам удалось спасти более 3 тыс. детей от пневмонии, в том числе и из татарских семей, вовремя доставив им необходимые медикаменты», — заявил директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Также помимо татар, энтузиазм к участию в турнире проявили представители и других стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Китая, Таджикистана и Ирана.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что ООН использует опыт татарстанского фонда по доставке гуманитарной помощи в Афганистан. Доставляемой в Афганистан гуманитарной помощи по-прежнему катастрофически не хватает.