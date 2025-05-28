В Казани презентовали новые книги, посвященные истории ВОВ

Сегодня в Исполкоме Всемирного конгресса татар состоялась стол-конференция на тему «Презентация краеведческих книг, посвященных истории ВОВ, изданных учеными и краеведами Пермского края и Республики Татарстан». Ученые, историки, краеведы представили книги, посвященные подвигу татар на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны.

В работе круглого стола в формате офлайн и онлайн приняли участие около 70 ученых, активистов краеведческого движения, педагогов, работников культуры, общественных деятелей. Вел заседание начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ Альберт Бурханов.

Было представлено несколько изданий: «Пермские татары в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) Данира Закирова, «Дети. Война. Судьбы… Сугыш. Сабыйлар. Язмышлар…» - сборник воспоминаний детей войны, составленный Альмирой Шарифуллиной из Чистопльского района РТ. Поэт Вазих Фатихов и учитель истории, руководитель Музея боевой славы Верхне-Тимерлековской средней образовательной школы Рыбно-Слободского района РТ Ильфар Габдрахманов представили свою книгу «Үлемсезлек» («Бессмертие»), рассказывающую об уроженце Рыбно-Слободского района Бари Шавалееве, который повторил подвиг Александра Матросова. Книга Зуфара Валиахметова – уроженца села Аппаково Алькеевского района РТ «Они ковали Победу в тылу» посвящена его односельчанам – труженикам тыла. А в книге «Память сердца» собраны воспоминания потомков татарских князей о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, о том, как сложились их судьбы после войны. Книга подготовлена Меджлисом татарских мурз (Татарское Дворянское Собрание) Москвы и Московской области, которое объединяет потомков знатных татарских дворянских фамилий.