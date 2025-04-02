Татэнерго и Уральский турбинный завод запускают модернизацию Заинской ГРЭС

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Республика
2 апреля 2025  14:17

В рамках международного форума «ЭНЕРГОПРОМ-2025» компания «Татэнерго» и Уральский турбинный завод (УТЗ) подписали соглашение о сотрудничестве. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики РФ Сергей Цивилев, пишет «Татар-информ».

Ключевые детали проекта

  • Цель: строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 1 ГВт на Заинской ГРЭС.

  • Технология: два дубль-блока с четырьмя паротурбинными установками по 160 МВт (производство УТЗ).

  • Сроки:

    • 2028 год – поставка первых двух турбин,

    • 2029 год – завершающие две турбины.

Проект направлен на покрытие растущего спроса на электроэнергию в Татарстане и укрепление энергосистемы России.

Другие соглашения на форуме

  • «Татэнерго» и «Силовые машины» договорились о сотрудничестве в сфере энергомашиностроения.

  • КГЭУ и Ростехнадзор подписали соглашение по контролю объектов электроэнергетики.

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