Татэнерго и Уральский турбинный завод запускают модернизацию Заинской ГРЭС

В рамках международного форума «ЭНЕРГОПРОМ-2025» компания «Татэнерго» и Уральский турбинный завод (УТЗ) подписали соглашение о сотрудничестве. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики РФ Сергей Цивилев, пишет «Татар-информ».

Ключевые детали проекта

Цель : строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 1 ГВт на Заинской ГРЭС.

Технология : два дубль-блока с четырьмя паротурбинными установками по 160 МВт (производство УТЗ).

Сроки : 2028 год – поставка первых двух турбин, 2029 год – завершающие две турбины.



Проект направлен на покрытие растущего спроса на электроэнергию в Татарстане и укрепление энергосистемы России.

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