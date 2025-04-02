Татэнерго и Уральский турбинный завод запускают модернизацию Заинской ГРЭС

В рамках международного форума «ЭНЕРГОПРОМ-2025» компания «Татэнерго» и Уральский турбинный завод (УТЗ) подписали соглашение о сотрудничестве. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики РФ Сергей Цивилев, пишет «Татар-информ».
Ключевые детали проекта
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Цель: строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 1 ГВт на Заинской ГРЭС.
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Технология: два дубль-блока с четырьмя паротурбинными установками по 160 МВт (производство УТЗ).
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Сроки:
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2028 год – поставка первых двух турбин,
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2029 год – завершающие две турбины.
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Проект направлен на покрытие растущего спроса на электроэнергию в Татарстане и укрепление энергосистемы России.
Другие соглашения на форуме
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«Татэнерго» и «Силовые машины» договорились о сотрудничестве в сфере энергомашиностроения.
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КГЭУ и Ростехнадзор подписали соглашение по контролю объектов электроэнергетики.