В Татарстане производство лифтов увеличат до 3 тысяч единиц в год

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Республика
20 сентября 2024  12:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстанская компания, специализирующаяся на производстве лифтового оборудования, планирует значительно расширить свое присутствие на российском рынке. Об этом рассказала генеральный директор компании Гульшат Загидуллина на встрече с главой Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией Минуллиной.

Так, в ближайших планах компании — автоматизация производства, что позволит увеличить мощности вдвое, до 3 тысяч единиц в год. В перспективе предприятие намерено наладить собственный выпуск комплектующих для лифтов.

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