В Татарстане производство лифтов увеличат до 3 тысяч единиц в год

Татарстанская компания, специализирующаяся на производстве лифтового оборудования, планирует значительно расширить свое присутствие на российском рынке. Об этом рассказала генеральный директор компании Гульшат Загидуллина на встрече с главой Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией Минуллиной.



Так, в ближайших планах компании — автоматизация производства, что позволит увеличить мощности вдвое, до 3 тысяч единиц в год. В перспективе предприятие намерено наладить собственный выпуск комплектующих для лифтов.