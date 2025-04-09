«Таврида» собирает молодых творцов: стартовала регистрация на летние школы

В Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» с июня по сентябрь пройдет одиннадцатый сезон летних школ Академии «Меганом». Мероприятия объединят тысячи участников из России и зарубежья в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей».

Ключевые особенности сезона-2025:

9 тематических школ , посвященных великим деятелям культуры

Новые направления : работники сельских учреждений культуры, туризм, благотворительность

Грантовая поддержка через конкурс «Росмолодежь.Гранты»

Полный пакет участия для представителей Татарстана (мерч, трансфер)

Ближайшие события:

🔹 4-10 июня – Школа к 110-летию Г. Свиридова (музыка, хореография, дизайн)

🔹 12-18 июня – Школа к 90-летию О. Табакова (театр, инклюзивные проекты, event-режиссура)

«Особенность «Тавриды» – в создании уникальной среды для междисциплинарного взаимодействия, где рождаются неожиданные творческие коллаборации», – отмечает директор арт-кластера Ксения Артемьева.

Участие доступно для творцов 18-35 лет. Регистрация открыта на официальном сайте проекта. В 2025 году все программы объединены темой «Герои», посвященной выдающимся личностям российской культуры.