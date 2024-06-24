Театр Качалова из Казани покорил Уфу палитрой спектаклей

Десятидневные гастроли Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова стали настоящим подарком для жителей Уфы в год 450-летия города.

Качаловский театр, один из старейших в России, ведет свою историю с 1791 года и по праву считается гордостью Казани. Вот уже 30 лет его возглавляет Александр Славутский, сумевший создать яркий и самобытный коллектив.

Уфимской публике театр представил пять постановок: «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Скрипач на крыше», «Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски», «Чужой ребёнок», «Бал воров». Каждый спектакль собрал аншлаг и был встречен бурными овациями. Стоит отметить, что это уже вторые гастроли казанцев в Уфе за последние десять лет.

Вчера, 23 июня, состоялся ответный визит: Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан отправился в Казань. На сцене Качаловского театра уфимские артисты представят спектакли «Маскарад», «Вредный элемент», «Мнимый больной», «Метель», «Барышня-крестьянка» и «Вышел ангел из тумана».