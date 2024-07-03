Театр Табакова привезет «Ревизора» в Казань

Сегодня, 3 июля, в Казани состоится показ спектакля «Ревизор» Московского театра Олега Табакова. Визит театра в столицу Татарстана станет частью проекта «ТОТ – регионам», направленного на расширение географических границ театрального искусства и взаимодействие с творческими коллективами регионов.

Показ «Ревизора» состоится на сцене театра имени Камала. В спектакле примут участие деятели культуры, учителя естественных наук и казанцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, являющиеся подопечными «Доброй Казани». Визит театра в Казань осуществляется по приглашению мэра города Ильсура Метшина.

Помимо спектакля, художественный руководитель театра Владимир Машков проведет встречу с профессиональным сообществом Казани, поделившись опытом работы уникальной театральной школы Олега Табакова. Также будут проведены образовательные встречи для потенциальных абитуриентов школы.

Артисты театра Владислав Миллер, Артур Касимов и Алена Лаптева проведут мастер-классы для детей, занимающихся в детских школах искусств, участников школьных театров и театральных кружков. Ребята погружатся в искусство перевоплощения, получив практические знания от профессиональных актеров о раскрепощении, развитии памяти и актерском мастерстве.