Тела двух умерших татарстанцев нашли в гараже

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Республика
19 февраля 2024  10:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Инцидент произошёл в Бугульме. Погибшие — молодые люди 2003 и 2004 года рождения.

Известно, что собственница гаража арендовала им помещение для ремонта автомобиля. В какой-то момент они перестали отвечать на звонки, хозяйка прибыла на место и в 18:40 сообщила о том, что обнаружила два мертвых тела. 

Предварительно, мужчины могли отравиться выхлопными газами от заведенного двигателя транспортного средства, так как дверь была заперта изнутри.

Следственные органы начали проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

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