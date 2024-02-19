Тела двух умерших татарстанцев нашли в гараже

Инцидент произошёл в Бугульме. Погибшие — молодые люди 2003 и 2004 года рождения.

Известно, что собственница гаража арендовала им помещение для ремонта автомобиля. В какой-то момент они перестали отвечать на звонки, хозяйка прибыла на место и в 18:40 сообщила о том, что обнаружила два мертвых тела.

Предварительно, мужчины могли отравиться выхлопными газами от заведенного двигателя транспортного средства, так как дверь была заперта изнутри.

Следственные органы начали проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося.