Телевизионные трансляции игр БРИКС собрали 25 миллионов зрителей

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Спорт
11 июля 2024  13:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Игры БРИКС в Казани стали настоящим спортивным триумфом, собравшим тысячи атлетов из 82 стран и миллионы зрителей по всему миру. Соревнования транслировались по телевидению, привлекая внимание более 25 миллионов человек, а в социальных сетях количество зрителей исчислялось сотнями миллионов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил высокий уровень организации и зрелищность турнира, подчеркнув, что Игры БРИКС в Казани стали поистине запоминающимся событием.

В связи с успехом Игр БРИКС, правительство рассматривает проект постановления о выплатах атлетам. Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с принятием документа, подчеркнув важность поддержки спортсменов.

Для проведения Игр БРИКС в Казани было подготовлено 16 спортивных объектов, а также сформирована волонтерская группа из 2 тысяч человек. Россию представляли свыше 1000 атлетов, в числе которых были и 29 казанских спортсменов.

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