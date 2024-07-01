Темпы ввода ИЖС в Казани за полгода выросли в 4,5 раза

В Татарстане наблюдается активный рост темпов строительства жилья, пишет РБК. По данным Минстроя РТ, за первое полугодие 2024 года было введено в эксплуатацию около 2,2 млн кв.м жилья, что составляет 70% от годового плана.

Особо выделяются темпы строительства индивидуальных домов. За этот период было введено в эксплуатацию 12,2 тыс. индивидуальных домов общей площадью 1,65 млн кв. м, что составляет около 75% от всего введенного в эксплуатацию жилья.

В Казани с начала года было введено в эксплуатацию 797,1 тысяч кв.м жилья, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 593,5 тысячи кв.м приходится на индивидуальное жилищное строительство, что в 4,5 раза больше, чем за первое полугодие 2023 года.

Ввод жилья в многоквартирных домах в Казани сократился в 3 раза по сравнению с первым полугодием 2023 года и составил 208,5 тысячи кв.м, в том числе 62 тысячи кв.м по социальной ипотеке.

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев отметил, что в республике есть задел для строительства порядка 2,7 млн кв.м жилья. Эти объекты находятся на разных стадиях реализации, при этом более половины из них имеют готовность свыше 50%.

Представители девелоперских компаний заявили, что не планируют отказываться от запуска новых проектов, несмотря на некоторые трудности на рынке. Строительная отрасль в Татарстане продолжает динамично развиваться, и в ближайшее время ожидается появление новых жилищных проектов.