Теплая погода с кратковременными дождями ожидается в Татарстане

На этой неделе жителей Татарстана ждет теплая погода с температурой воздуха около +19 градусов и выше. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В среду, 21 августа, ночью прогнозируется небольшой дождь. Днем осадки возможны преимущественно на востоке республики. Температура воздуха ночью +12..+17°, днем +19..+24°.

В четверг и пятницу, 22 и 23 августа, осадки маловероятны. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Температура воздуха ночью +8..+13°, днем +19..+25°.

В выходные по предварительному прогнозу ожидаются небольшие и умеренные дожди. Днем воздух прогреется до +19..+24°.