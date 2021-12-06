Теплый «сэндвич»: синоптики дали прогноз на зиму для средней полосы России

Сценарий зимнего прогноза погоды для средней полосы Росссии будет похож на теплый «сэндвич». Это значит, что в декабрь и февраль будут относительно теплее — отклонение на 2-3 градуса над нормой, но вот январь — середина «сэндвича» — может оказаться для жителей морозным. Об этом сообщают «Метеовести».

Кроме того этой зимой дефицита осадков не предвидится. Количество снега в январе и феврале прогнозируется в пределах нормы, в декабре норма будет превышена примерно на 30%

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что неделя в Татарстане начнется с тумана и сильной гололедицы.