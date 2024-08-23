Терапевт КФУ объяснила, почему нужно привиться от гриппа в августе

В преддверии осеннего сезона, когда возрастает риск возникновения вирусных заболеваний, терапевт Университетской клиники Казанского федерального университета Алина Загидуллина напоминает о важности профилактики.

По словам врача, резкая смена погоды становится стрессом для организма, ослабляя иммунитет. В этот период чаще всего случаются вспышки ОРВИ, включая грипп и коронавирусную инфекцию.

«На фоне этих вирусных болезней обостряются хронические заболевания, такие как бронхиальная астма, ХОБЛ и хронический бронхит», – отмечает Алина Загидуллина.



Наиболее эффективным способом профилактики, считает она, является вакцинация, которую рекомендуется проводить с сентября по ноябрь, но уже сейчас, в августе, можно сделать прививку. Эффект будет идентичен, а организм готов бороться.

«Вакцины уже поступили в поликлиники, поэтому мы начали активно вакцинировать население», – подчеркивает врач.

Загидуллина также напоминает о важности соблюдения элементарных мер профилактики — ношение защитной маски, избегание контактов с заболевшими, частое проветривание помещений, здоровый образ жизни и плотный прием пищи.