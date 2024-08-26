Тимур, Эдда и Адьян: какие имена выбрали казанские родители новорожденным

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Город
26 августа 2024  16:30
Автор:
Эндже Гарафиева

На прошлой неделе, с 19 по 25 августа, в Казани родилось 405 детей. Больше всего именно мальчиков.

В выборе имен казанцы демонстрируют приверженность классике. Самыми популярными мужскими именами стали Раян, Амир, Артем, Лев, Леон, Илья, Аяз, Матвей, Тимур и Эмир. Среди девочек лидируют Ева, Амина, Айлин, Ясмина, Эмилия, Алия, Арина, Анна.

Однако встречаются и редкие имена, которые придают списку новорожденных особый колорит: Нил, Адьян, Эммануил, Айваз, Халиль, Петр, Ефим, Джамиль, Рахман, Мансур, Алтын, Султан, Муслим, Камал, Сурая, Амали, Назлы, Асиль, Василина, Эллария и Эдда.

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