Тимур Закиров: Современный мир любит дерзких

Для чего сегодня молодые люди идут в фундаментальную науку? С какими сложностями сталкиваются ученые при реализации своих научных идей? Как современные технологии и искусственный интеллект влияют на развитие науки? Эти и другие актуальные темы мы обсудили с гостем редакции «Казанских ведомостей» - обладателем Гран-при конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан - 2024» Тимуром Закировым.

Фото: © Фарит Муратов

Как добычу нефти сделать дешевле и экологичнее

- Тимур Рустамович, как вы пришли в науку и почему выбрали именно физико-математическое направление?

- Мои родители окончили физфак КГУ. Еще в детстве я понял, что гуманитарные науки - это не мое, химия не нравится, и вот так, по накатанной, решил стать физиком. Но совсем не представлял, кем буду работать. На физфаке получил мощную научную базу. И эти знания пригодились мне в моих дальнейших исследованиях, хотя они с физикой напрямую не связаны. Учиться было невероятно сложно, но я так благодарен преподавателям за эту школу!

В 2014 году был дан старт программе «Топ 5-100». Цель этой программы была в том, чтобы пять университетов Российской Федерации вошли в сотню лучших вузов мира по версии престижных мировых рейтингов. В программу вошел и Казанский государственный университет. Именно в то время я защитил кандидатскую диссертацию и был приглашен работать в Казанский университет.

- В чем суть ваших научных разработок?

- Исследования процессов добычи нефти имеют давнюю историю. Существуют известные модели нефтедобычи. Когда появились компьютеры, расчеты стали вестись с помощью специальных программ. Современные технологии позволяют прогнозировать количество нефти, другие важные показатели недр. На любом месторождении сначала проводится исследование, чтобы понять, сколько там нефти, как глубоко она залегает, исследуются другие важные показатели. Конечно, природа непредсказуемая, и невозможно учесть все нюансы, но общую объективную оценку месторождения сделать можно. Отличие и уникальность наших научных разработок заключается в том, что мы исследуем процессы добычи нефти на уровне пор, в которых та самая нефть залегает, можем напрямую наблюдать за ее течением.

- Есть ли подобные разработки в мире и России?

- В мире это научное направление очень распространено и востребовано. В России существует всего несколько групп, которые занимаются этой темой, одна из них наша в Казанском федеральном университете. По сравнению с аналогами зарубежных компаний наше программное обеспечение существенно быстрее, имеет широкий функционал и позволяет протестировать эффект от воздействия различных химических реагентов, разработкой которых славится Татарстан.

Возможности заявить о себе есть, но не все могут ими воспользоваться

- Применяется ли это программное обеспечение на практике при разработке месторождений и насколько возможно реализовать свои идеи?

- Сейчас заинтересовать бизнес и получить деньги на реализацию своих разработок - невероятно трудная задача. Мы предлагаем действительно эффективную программу, но не скажу, что бизнес ждет нас с распростертыми объятиями.

- Почему? Ведь бизнес должен быть заинтересован в научных разработках, которые принесут прибыль, и поддерживать ученых?

- Не все так просто. Например, к менеджеру крупной компании приходит молодой ученый и говорит: «У меня есть крутая разработка, но нужны деньги для ее реализации». Менеджер не уверен, что эта разработка принесет компании желаемый экономический эффект и деньги, вложенные в проект, принесут прибыль. Ученый получает отказ. Конечно, при разработке и внедрении новых технологий определенные затраты неизбежны. На самом деле ученым нужны не такие уж и большие деньги. Да, не каждая научная идея может принести дивиденды, и к этому надо быть готовым. Но бизнесу нужно уметь смотреть на перспективу - вложения в науку могут окупиться не сразу, а через какое-то время. Поэтому одна из главных задач - налаживание отношений науки и бизнеса.

- Правда, что современный ученый должен быть своего рода менеджером, чтобы уметь продвигать и продавать свои разработки?

- Сегодня перед молодыми учеными открыты большие возможности заявить о себе - это гранты, конкурсы. Но далеко не все имеют возможность ими воспользоваться. Дело в том, что кто-то умеет просить, красиво упаковать и артистично подать свой проект, а кто-то - нет. Например, кондитер очень ярко презентует свой красивый торт. Торт покупают, а когда попробуют, он оказывается невкусным. И в науке происходит точно так же: сделали красивую презентацию, но качество самой работы может быть слабым. На перспективные исследования скромного ученого могут не обратить внимания. Поэтому не надо быть скромным, современный мир любит дерзких.

- Как вы считаете, для чего сегодня молодые люди идут в фундаментальную науку?

- В науку идут неохотно. Даже если люди учатся в вузе, в итоге далеко не все решают связать свою жизнь с наукой. На защиту кандидатской диссертации выходят всего 10 процентов аспирантов.

- Наверное, престиж фундаментальных знаний надо поднимать со школы, чтобы дети понимали важность науки и стремились стать учеными…

- Сейчас ни один ребенок не скажет: «Хочу стать физиком или химиком». Большинство современных детей на вопрос «Кем ты будешь?» уверенно отвечают: «Айтишником!» Там все для них знакомо и интересно: компьютер, интернет, да и к тому же они знают, что у айтишников зарплата высокая… Сегодняшние дети не такие романтики, какими были мы. Они четко знают, чего хотят от жизни: зарабатывать как можно больше денег. Они хотят получить все, сразу и сейчас. И думают, что это очень просто. Но это далеко не так.

Искусственный интеллект - палка о двух концах

- Если человек все-таки решит пойти в науку, какие научные темы сейчас наиболее перспективны и актуальны?

- Искусственный интеллект. Без него сейчас никуда. Например, мощно развивается био- и хемоинформатика. Ученые создают такие программы, которые помогают собрать модель молекулы. Особая каста ученых - математики. Ручка, бумага, ну и компьютер - им больше ничего не надо, но без их разработок не было бы никакого искусственного интеллекта.

- Интересно, как этот самый искусственный интеллект влияет на развитие науки.

- Это палка о двух концах. Точно так же, как атомные исследования - это и мирный атом, и атомная бомба. Сейчас искусственный интеллект вмешивается абсолютно во все, что только можно. Это, конечно, большая опасность. Например, из-за внедрения искусственного интеллекта в разные сферы огромное количество людей в самое ближайшее время может остаться без работы. Даже программисты будут не нужны, потому что искусственный интеллект научится обслуживать сам себя. А если касаться науки, конечно, искусственный интеллект помогает. Он заменяет человека в проведении большого количества рутинных исследований, требующих однотипного, монотонного труда и большого количества времени, он может эффективно проверять работу, отсеивать неудачные варианты…

- Но вряд ли искусственный интеллект сможет заменить живое творчество поэта, художника…

- Хочется в это верить, но, когда искусственному интеллекту дают задание: «Напиши стихотворение в стиле Пушкина», он пишет, и стихи получаются интересные. И это при том, что искусственный интеллект еще очень молодой, он еще только учится, набирается опыта. Что будет и к чему мы придем - неизвестно.