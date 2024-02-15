Топ-5 вакансий февраля назвали в Казани

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Город
15 февраля 2024  07:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий февраля. Зарплаты варьируются от 67 тыс. до 250 тыс. рублей, пишет мэрия Казани. 

Лидером рейтинга стала должность аналитика «1С» с зарплатой от 200 тыс. до 250 тыс. рублей. Руководителям компании предлагаются зарплаты от 200 тыс. рублей.

На следующей строчке оказались менеджеры по работе с клиентами – от 100 тыс. рублей.

От 80 тысяч рублей могут получать сварщики на полуавтомате.

Топ-5 рейтинга замкнули менеджеры по работе с интернет-магазинами. Они получают от 67 тыс. до 110 тыс. рублей.

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