 Топ самых продаваемых игрушек на KazanExpress в ноябре возглавили сквиш, Хаги Ваги и Киси Миси
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Топ самых продаваемых игрушек на KazanExpress в ноябре возглавили сквиш, Хаги Ваги и Киси Миси

С начала ноября на KazanExpress заказали более 100 тыс. детских товаров. Выручка продавцов составила свыше 30 млн рублей.

Город
24 ноября 2022  15:02
Автор:
Дамира Хайрулина

Лидерами по количеству продаж в категории «Детские товары» на KazanExpress стал сквиш, Хаги Ваги и Киси Миси. Об этом «КВ» сообщили сегодня в пресс-службе сервиса аналитики маркетплейсов SellerFox, опираясь на данные продаж в ноябре 2022 года.

«На KazanExpress в ноябре лидером по количеству продаж в категории «Детские товары» стал сквиш. Это силиконовая игрушка–антистресс в форме зверька», – сообщили в пресс-службе, отметив, что с начала ноября товар заказали более 1 тыс. раз.

По данным сервиса, по-прежнему популярны игрушки Хаги Ваги и Киси Миси (персонажи компьютерной игры). На казанском маркетплейсе по количеству продаж они занимают второе и третье место в категории «Детские товары».

В целом, с начала ноября на KazanExpress заказали более 100 тыс. детских товаров. Выручка продавцов составила свыше 30 млн рублей.

Лидером по количеству продаж в категории «Игрушки и игры» на Ozon стал игровой сортер в форме домика. В ноябре его приобрели более 1,3 тыс раз.  В этот же период на Wildberries в в топ по количеству продаж вышла детская пирамидка, которую купили 6 тыс. раз.

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