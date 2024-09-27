Топилин: Татарстан трансформируется благодаря нацпроектам

Депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин прокомментировал послание Раиса республики Рустама Минниханова Госсовету, отметив, что приоритетом в работе властей Татарстана остается повышение качества жизни людей.

В рамках нацпроектов Татарстан ежегодно строит и ремонтирует свыше 4 тысяч объектов: детские сады, школы, спортивные учреждения.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление, экономика республики продолжает развиваться. Раис поставил задачу достичь по итогам года объема ВРП в 5 триллионов рублей.

Особое внимание в своем послании Рустам Минниханов уделил вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Топилин заверил, что продолжит работу в этом направлении, решая проблемы граждан, с которыми он сталкивается на приемах.