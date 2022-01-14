 Торжество к 1100-летию принятия ислама включит в себя свыше 70 мероприятий
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Торжество к 1100-летию принятия ислама включит в себя свыше 70 мероприятий

Событие имеет общефедеральный размах.

Республика
14 января 2022  14:15
Автор:
Ольга Ильина

Юбилейные торжества к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией включают в себя свыше 70 разных мероприятий. Таким образом, событие имеет общефедеральный размах и значение, подчеркнул заместитель начальника Управления внутренней политики Администрации Президента России Анатолий Вылегжанин.

По его словам, смысл и цель мероприятия – показать жителям нашей страны и мировому сообществу то, как многогранна история России. Уникальностью культуры является широкая палитра традиций народов нашей Родины. Здесь замначальника отметил ислам.

«Одной из ярчайших красок этой палитры является ислам. Значимость многовековой истории его сопричастности к строительству богатейшего наследия нашей страны переоценить невозможно», – отметил Вылегжанин на заседании республиканского организационного комитета.

Напомним, к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в столице Татарстана начали писать рукописный Коран. Его создание по времени займет около двух-трех лет.

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