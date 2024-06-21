Товарооборот Казани и Казахстана вырос на 7%

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с акимами Туркестанской и Кызылординской областей Казахстана заявил о росте товарооборота между двумя республиками на 7% за 2023 год. По его словам, объем взаимной торговли достиг $810 млн, и есть потенциал для увеличения до $1 млрд.

Татарстанские компании активно работают в Казахстане, заявил глава региона, здесь действует сборочное производство КАМАЗа, ведется работа по расширению автоцентров, подготовке кадров.

Среди других татарстанских компаний, активно работающих с Казахстаном, он назвал Казанский вертолетный завод, ЕлАЗ, КЭР-Холдинг, Позис, Альметьевский трубный завод, Татхимфармпрепараты, Казанькомпрессормаш, Эйдос и другие.

По мнению Минниханова, перспективными областями для сотрудничества двух республик являются энергетика, промышленность и станкостроение, автомобилестроение и транспорт, авиа- и вертолетостроение, газомоторное топливо, нефтехимия, цифровизация.