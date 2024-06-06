Товарооборот между Томской областью и Татарстаном составил 1,7 млрд рублей

Татарстан и Томская область укрепили свои экономические связи, товарооборот между ними достиг 1,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Раиса РТ Рустама Минниханова.

Татарстан поставляет в Томскую область грузовые автомобили, упаковочную и шинную продукцию, медицинское оборудование и лекарства, а из Томской области в Татарстан поступает химическая продукция и кабели.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Стороны обсудили не только успехи в торговле, но и перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере производственной кооперации.

«Есть хорошие перспективы для совместных проектов в сфере машиностроения, нефтехимии, энергетики. Наша республика готова предложить самосвалы, машины для нефтегазодобывающего комплекса, лесовозы, сельскохозяйственную технику», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Томская область стала единственным субъектом Сибирского федерального округа, который представил региональную экспозицию на KazanForum. «Мы не стоим на месте, у нас много нефтегазохимических проектов. Нам интересен опыт Татарстана в этом вопросе», – отметил Владимир Мазур.