Товарооборот Татарстана и Казахстана достиг 810 млн долларов

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Россия/Мир
8 сентября 2024  16:12
Автор:
Эндже Гарафиева

В преддверии открытия V Всемирных игр кочевников в Астане состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны высоко оценили уровень сотрудничества между республиками и обсудили перспективы его дальнейшего развития.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов отметил неоценимый вклад Игр кочевников в сохранение культурного наследия народов и поблагодарил казахстанского лидера за поддержку в развитии российско-казахстанских отношений.

Особое внимание на встрече было уделено экономическому сотрудничеству. Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном демонстрирует положительную динамику. Так, по итогам прошлого года он увеличился на 7% и составил 810 миллионов долларов.

Касым-Жомарт Токаев заверил, что все совместные проекты с Татарстаном находятся под его личным контролем и реализуются в плановом режиме.

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