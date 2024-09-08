Товарооборот Татарстана и Казахстана достиг 810 млн долларов

В преддверии открытия V Всемирных игр кочевников в Астане состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны высоко оценили уровень сотрудничества между республиками и обсудили перспективы его дальнейшего развития.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов отметил неоценимый вклад Игр кочевников в сохранение культурного наследия народов и поблагодарил казахстанского лидера за поддержку в развитии российско-казахстанских отношений.

Особое внимание на встрече было уделено экономическому сотрудничеству. Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном демонстрирует положительную динамику. Так, по итогам прошлого года он увеличился на 7% и составил 810 миллионов долларов.

Касым-Жомарт Токаев заверил, что все совместные проекты с Татарстаном находятся под его личным контролем и реализуются в плановом режиме.