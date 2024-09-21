Трагедия на дороге: 13-летний подросток погиб, пытаясь скрыться от ГИБДД

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Республика
21 сентября 2024  17:04
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Сегодня на 20-м километре автодороги Казань – Боровое Матюшино произошла трагедия, в результате которой погиб 13-летний подросток на квадроцикле. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Согласно информации, инцидент произошел после того, как сотрудники Государственной автоинспекции заметили мальчика на заправке — он заправлял квадроцикл, не имеющий государственных регистрационных номеров. 

Подозревая нарушение, инспекторы попытались остановить несовершеннолетнего, однако тот, вместо того чтобы подчиниться требованиям, резко уехал, что и стало началом его рокового пути.

Пытаясь уйти от преследования, подросток проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке Песчаные Ковали – Боровое Матюшино. Не справившись с управлением, он вылетел в кювет и врезался в отбойник, от полученных травм скончавшись на месте происшествия.

На место трагедии незамедлительно выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов. В настоящий момент прокуратура проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося и определить причины, приведшие к этой печальной ситуации. 

Специальное внимание будет уделено действиям сотрудников Госавтоинспекции, обеспечивающим безопасность на дороге.

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