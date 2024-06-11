Трагедия на реке Хрустальный: подросток утонул в Татарстане

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Республика
11 июня 2024  20:43
Автор:
Эндже Гарафиева

В Зеленодольском районе произошла трагедия. 14-летний подросток сегодня в пятом часу вечера утонул в реке Хрустальный.

По предварительной информации, компания из трех друзей отправилась купаться к реке в поселке Нижние Вязовые. Со слов одного из ребят, погибший прыгнул в воду, захлебнулся и не вынырнул. Тело погибшего было извлечено из воды местным жителем.

На место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

«По факту случившегося организована проверка на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водоемах», – уточнили в прокуратуре Татарстана.

Несмотря на то, что купание в этом месте запрещено и установлены соответствующие аншлаги, трагедию предотвратить не удалось.
Купаться следует только в оборудованных местах.

Сегодня также мы писали, что на пляже «Локомотив» в Казани пьяный мужчина заплыл за границы обозначенной зоны купания и начал тонуть. Спасатели, заметившие мужчину, быстро среагировали и выдвинулись на лодке.

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