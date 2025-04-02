Трагедия в Египте: погиб врач из Татарстана, его жена и дети выжили

В результате крушения туристического батискафа «Синдбад» в Египте погиб врач Уруссинской центральной районной больницы Равиль Валиуллин. Его супруга Кристина и двое детей — девочки 10 и 15 лет — остались живы и уже выписаны из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана изданию РБК.

Первоначально поступала информация, что погибли оба супруга, а дети выжили. Однако позже Генконсульство России в Хургаде уточнило, что Кристина Валиуллина также осталась жива.

Равиль Валиуллин, как и его жена, работал врачом в Уруссинской ЦРБ. Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин выразил соболезнования семье и коллегам, отметив, что погибший был высококвалифицированным специалистом, преданным своему делу. Его утрата — тяжелый удар для района и всей республиканской системы здравоохранения.

Батискаф «Синдбад» затонул 27 марта около 10:00 у берегов Хургады. На борту находились 45 человек, среди погибших — шестеро россиян. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Расследование продолжается.