Четыре маршрута вошли в новую туристическую программу Татарстана

Четыре маршрута вошли в новую туристическую программу «1000 и 1 удовольствие за выходные».

Разрабатываются еще 9 маршрутов для интересных и познавательных путешествий по Татарстану.

Пока жителям и гостям нашей республики в рамках программы предлагают поездки в Великий Болгар, Чистополь, Елабугу и Камское Устье. Каждое путешествие длится 2 дня и стоимость его 2 тысячи рублей на человека. В эту сумму включены проживание в гостинице в течение двух дней, завтрак, два обеда и экскурсии. Как сообщил председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, подробнее о проекте можно узнать на сайте Visit Tatarstan и на сайте Туристско-информационный центр (ТИЦ) города Казани.