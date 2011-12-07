Новый сезон: в Татарстане ждут туристов из Питера и предлагают продвигать республику за еду

Казань в «ТикТоке»

Татарстан принимает активное участие в федеральном проекте «Покажи Россию». Для участия в нём нужно снять короткое видео и разместить его в TikTok с соответствующим хештегом. За пост можно получить подарок от некоторых заведений общепита.

Гость республики или житель Татарстана может разместить видео в TikTok о регионе с хештегами #покажироссию и #visittatarstan. Если ролик снят с участием заведения, которое поддерживает проект, то нужно указать и его тоже, и тогда оно предоставит бонус или вкусный подарок. Об этом во время брифинга в Доме Правительства рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Кроме того, к этому проекту подключены местные блогеры которые планируют провести прямой эфир на эту тему.

Информационные шатры и Телеграм-канал

«Мы также ждем большое количество туристов к нам в Татарстан, в Казань. Для удобства и для комфорта их пребывания с сегодняшнего дня мы традиционно начинаем работу шатров информационных, в которых работает ассамблея туристских волонтеров. Они установлены в самых проходимых местах, в них есть вся необходимая информация о том, как добраться, где что посмотреть, расписание и карты, путеводители и афиши всех мероприятий которые проходят в эти дни в Татарстане», — сказал Иванов.

Также для удобства туристов запущен Telegram-канал «Татарстан — информация для туристов», где можно получить аналогичную информацию. Основной поток туристов в республику из Москвы и Московской области, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из регионов Приволжского Федерального округа и Центральной России.

Чартерный рейс

В республике ожидают, что поток туристов из Санкт-Петербурга увеличится. Этому должен поспособствовать чартерный рейс, который летает в Татарстан из Санкт-Петербурга. Первый самолет уже прибыл и, по словам Иванова, его загрузка составила 100 процентов.

«Мы надеемся, что все лето рейс будет летать полный, и мы примем у себя большое количество жителей нашего Северо-Западного региона», — заявил председатель Госкомитета.

В Татарстане 31 санаторий участвует в программе туристического кешбэка. Также в эту программу входят речные круизы по Волге и по Каме. Сейчас есть более 20 межрегиональных маршрутов с соседними регионами, которые предлагают 40 турфирм. Длительность путешествий — от 1 до 3 дней. Кешбэк можно получить только при условии, что длительность путешествия была не менее двух ночей.