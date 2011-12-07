Туристический кешбэк за поездки по России: как получить и вернут ли его за тур по Татарстану

С 1 мая в Татарстане начинается высокий туристический сезон. Сейчас республика активно завлекает гостей, а отели тем временем уже забронированы на майские праздники. Рост интереса к путешествиям внутри страны стимулирует и программа «Туристический кешбэк»: до 20% стоимости тура можно получить обратно на карту.

«На сегодняшний день мы видим, что этой программой активно пользуется вся страна, в том числе жители Татарстана. По ней можно забронировать поездку по всей территории страны», — заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Чтобы получить туристический кешбэк, необходимо:

1) Оформить карту платежной системы «Мир» в одном из банков-партнеров. Если у вас уже есть карта «Мир», можно воспользоваться ей.

2) С этой картой зарегистрироваться на сайте Ростуризма в программе лояльности.

3) На сайте мирпутешествий.рф выбрать тур, отель или санаторий. По программе можно поехать в любой регион России.

4) Оплатить тур полностью до 15 июня картой «Мир» и до 30 июня вернуться из поездки. Кешбэк придет на карту в течение 5 дней. В случае отмены тура кешбэк будет списан с карты.

«Житель нашей республике может поехать по Татарстану использовав программу кешбэка, использовав 20% возврат от платежной системы „МИР“. Единственное что нужно учитывать — продолжительность поездки должна быть не менее двух ночей», — сказал Иванов.

Кешбэк выплачивается из бюджета страны — до 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Если приобрести тур или несколько ночей у оператора или отеля, не входящего в программу, — деньги не вернутся. Это же касается и использования различных сервисов бронирования номеров, не участвующих в программе. Можно забронировать и оплатить несколько туров одной картой, в этом случае кешбэк будет начисляться за каждую отдельную покупку.

В Татарстане сейчас активно продвигается программа «1001 удовольствие за выходные». Всего за 2 200 рублей можно получить несколько экскурсий, ночь проживания и питания в одном из десяти районов Татарстана, участвующих в акции. Тур активно продвигается также и среди жителей республики, но под программу «Туристический кешбэк» он не попадает, так как проживание в отеле во время тура составляет лишь одну.

В этой ситуации можно воспользоваться бронированием номера на несколько ночей в районе Татарстана, но опять же нельзя забывать, что место размещения должно участвовать в программе «Туристического кешбэка».

Стоит отметить, что по словам Иванова, основные туристы, которые приезжают в Татарстан — гости из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также со Среднего Урала. Республика показывает хорошие результаты по загрузке отелей в майские праздники — сколько номеров были забронированы с «Туристическим кешбэком» станет известно после подведения итогов акции.