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Туристов приглашают посетить Татарстан по летней программе «1001 удовольствие»

Туроператоры предлагают маршруты в десять районов республики.

Туристов приглашают посетить Татарстан по летней программе «1001 удовольствие». Подробнее о ней рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В Татарстане столько интересных мест, куда можно ездить каждые выходные, каждую неделю», — отметил он, призвав также татарстанцев путешествовать по республике.

По его словам, туроператоры предлагают маршруты в десять районов РТ: Великий Болгар, Чистополь, Елабуга, Мамадышский, Сабинский, Камско-Устьинский, Рыбно-Слободский, Арский, Кукморский и Алексеевский районы.

«Это отдельные туры, принцип путешествий у них одинаковый, входит одинаковый набор услуг: экскурсионная программа, проживание, питание и масса развлечений», — добавил он.

Отмечается, что за одни выходные в районах могут принять порядка 600 человек. Стоить подобные туры будут 2,2 тыс. рублей за одного человека. 

КВ
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