Жизнь на колёсах в Татарстане: почему стоит выбрать путешествие в автодоме и сколько это стоит

С 3 по 7 июня на холме с видом на остров-град Свияжск, рядом с Иннополисом будет проходить четвёртый фестиваль VANLIFEFEST РУССКИЕ ДОРОГИ. Раньше он проводился исключительно среди автотуристов и в Татарстане прибыл впервые. В этот раз организаторы приглашают 5 и 6 июня всех желающих окунуться в мир странствий в доме на колёсах. На фестиваль в республику прибыли 330 машин из 102 городов России. Самые «дальние» путешественники — из Владивостока.

Для гостей будут организованы тематические блоки. Каждый из участников может поделиться своим опытом, рассказать о технических решениях, как в дороге добиться энергонезависимости. Также будут действовать типичные фестивальные зоны — детская, фуд-корт, мастер-классы.

«Мы начинали с малого. Первые поездки на 200 километров, 300, 400. С одной ночевкой, с двумя. В прошлый год мы совершили экспедиционное турне на Кавказ, мы были 22 дня в дороге и только в трех местах ночевали две ночи. У нас постоянно идет движение, новые локации. За день мы можем проехать 400-500 километров и побывать в трех-четырех городах», — поделился с «Казанскими ведомостями» историей своей семьи представитель оргкомитета фестиваля в Татарстане Андрей Горностаев.

По его словам, стоимость путешествия на своем автомобиле варьируется от 3 до 5 рублей за километр в зависимости от машины. Питание — по той же цене, как дома. Исключение — затраты на топливо. Аренда среднего автодома на 6-7 человек обходится в среднем 10-12 тысяч рублей в сутки. Зимой — дешевле.

«У меня нет такого прекрасного автомобиля, но в душе очень хочется. Я думаю, что в душе у каждого путешественника-романтика живёт мечта путешествия на своем автодоме или на автомобиле по каким-нибудь красивым местам. Движет в первую очередь стремление к новым впечатлениям, романтике, к новым эмоциям, к новым местам», — сказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Он также напомнил, что в Татарстане еще несколько лет назад при участии Горностаева был разработан путеводитель для автопутешественников и маршруты, которые доступны на сайте Госкомитета.

В республике есть восемь стационарных точек по типу загородных баз, где можно зарядить автодом, слить отходы и переночевать. Однако, как отметил Иванов, сейчас идет развитие организованного кемпинга, а значит, необходимо развивать и соответствующую инфраструктуру.