В Казани возобновили работу визовые центры Испании

Испания возобновляет прием заявлений на визы в регионах России. В Казани оформлять шенгены начали с сегодняшнего дня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Принимать заявления будут по адресу Галактионова, 6 только по предварительной онлайн-записи. Для получения своего паспорта заявителям настоятельно рекомендовано использовать услугу курьерской доставки.

В ассоциации напомнили, что согласно новому Визовому кодексу ЕС, россияне могут обращаться за шенгенской визой за 6 месяцев до даты планируемой поездки. Также для поездки в Испанию обязательна медицинская страховка.