В Казани возобновили работу визовые центры Испании

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Испания возобновляет прием заявлений на визы в регионах России. В Казани оформлять шенгены начали с сегодняшнего дня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.
Принимать заявления будут по адресу Галактионова, 6 только по предварительной онлайн-записи. Для получения своего паспорта заявителям настоятельно рекомендовано использовать услугу курьерской доставки.
В ассоциации напомнили, что согласно новому Визовому кодексу ЕС, россияне могут обращаться за шенгенской визой за 6 месяцев до даты планируемой поездки. Также для поездки в Испанию обязательна медицинская страховка.