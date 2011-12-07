Как сэкономить на путешествиях?

Фотограф и блогер, побывавшая в 11 странах Евросоюза, Фарида Штайда рассказала о том, как путешествовать своими силами, затратив минимум средств.ЭКОНОМИМ НА ПЕРЕЛЕТАХ Основная цель самостоятельного путешественника - как можно дешевле добраться до любой европейской страны. Отличная страна для начала путешествия - Венгрия: отсюда можно попасть в любой другой город Европы самолетом, поездом или автобусом. Такой маршрут потребует чуть больших затрат по времени, но приятно отразится на стоимости передвижения. И не стоит бояться автобуса, утверждает Фарида, в Европе они комфортабельные: есть вода, розетки, туалет, Wi-Fi.Главный помощник самостоятельного путешественника - лоукостеры. Это бюджетные авиакомпании, предлагающие дешевые авиабилеты взамен на аскетические условия и отсутствие комфорта. Они позволяют летать дешево и сердито. За все привычные удобства придется платить: питание, багаж, регистрация в зарубежном аэропорту (кроме электронной) в стоимость билета не входят. В подобных авиакомпаниях можно найти билеты от 10 евро в одну сторону (дешевые быстро разбирают).Самые выгодные билеты появляются за месяц-полтора до вылета. Если брать слишком поздно или сильно заранее, то выйдет дороже. Еще один совет бывалой путешественницы - лететь не в сезон, а хотя бы на 10 дней раньше. Цены 20 мая и 1 июня заметно различаются.А ТАКЖЕ НА ПРОЖИВАНИИЭто одна из наиболее затратных статей бюджета. Лучшим вариантом будет бронь комнаты или апартаментов в аренду. Для этого можно воспользоваться специальным сайтом для краткосрочной аренды жилья от собственников по всему миру. Система очень строго подходит к отбору арендодателей и безопасности платежей. Вам пригодится знание английского - можно смотреть предложения на англоязычных сайтах, которых нет на русских. Вторым вариантом для путешественников могут стать дешевые гостиницы - хостелы. Здесь условия менее комфортные: несколько человек в комнате, общие кухня и ванная, но и цена соответствующая.Вариантом для самых опытных станет каучсерфинг - международная система гостеприимства. Вы регистрируетесь на сайте, чтобы принимать у себя гостей со всего мира или самим приезжать в гости к другим участникам совершенно бесплатно. Цель системы: сделать путешествия доступными для каждого. Это не только экономия на жилье, но и общение, культурный обмен между странами. Но при этом важно заранее читать отзывы о человеке, у которого собираетесь остановиться.КАК ЕЩЕ МОЖНО СЭКОНОМИТЬЕсли планируете посетить несколько стран Шенгенской зоны в течение ближайшего года, то лучше открыть мультивизу сразу на год, советует Фарида Штайда. Еще одна статья расходов, на которой можно сберечь несколько десятков евро, - экскурсии.Для этого стоит заранее запастись путеводителем (можно купить его в книжном магазине или распечатать самостоятельно) или скачать на телефон электронный аудиогид.Безусловно, самостоятельные бюджетные путешествия требуют более тщательного планирования и составления маршрутов, чем привычные групповые, предложенные в турагентствах. Тем не менее это полезный опыт, позволяющий посетить как можно больше стран без вреда для семейного бюджета.