В Татарстане заработала горячая линия по вопросам туризма и безопасного отдыха

В Татарстане организована работа «горячей линии» по вопросам туризма и безопасного отдыха за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ.

Узнать о эпидемиологической обстановке жители республики могут по номеру 8 (843) 238-21-74. Также эксперты расскажут, какие права имеют потребители при получении туристических услуг. Проконсультироваться на эту тему татарстанцы могут по следующим номерам: 8 (843) 221-90-16; 8 (917) 224-87-94; 8 (800) 555-49-43. Связаться со специалистами можно до 17 июля.