В августе в Татарстане побывало туристов в 4 раза больше, чем в июне

Туристический сезон 2020 года — особенный. Из-за пандемии коронавирусной инфекции россияне путешествовать стали меньше. Но постепенно ситуация нормализуется и число туристов, приезжающих в Татарстан, растет.

По информации пресс-службы Государственного комитета РТ по туризму, в августе Татарстан принял почти в 4 раза больше туристов, чем в июне. Но в целом, за июнь–август 2020 года по сравнению с таким же периодом прошлого года турпоток снизился на 42,5%.