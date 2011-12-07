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В августе в Татарстане побывало туристов в 4 раза больше, чем в июне

За июнь-август 2020 года по сравнению с таким же периодом прошлого года турпоток снизился на 42,5 %.

Туристический сезон 2020 года — особенный. Из-за пандемии коронавирусной инфекции россияне путешествовать стали меньше. Но постепенно ситуация нормализуется и число туристов, приезжающих в Татарстан, растет.

По информации пресс-службы Государственного комитета РТ по туризму, в августе Татарстан принял почти в 4 раза больше туристов, чем в июне. Но в целом, за июнь–август 2020 года по сравнению с таким же периодом прошлого года турпоток снизился на 42,5%. 

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