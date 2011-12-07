Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» состоится

Планируется, что традиционный фестиваль средневекового боя «Великой Болгар» пройдет территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника в последние выходные этого месяца — 26 и 27 сентября.

Реконструкторские бои перенесут зрителей в период IX–XV веков — во времена Золотой Орды, древней Руси и средневековой Европы. На фестивальных площадках будут представлены рыцарские одиночные сражения, дуэльные бои, лучные и конные турниры, а также массовые бои — бугурты. А вечером, когда стемнеет, начнется театрализованное фаер-шоу!

Все два дня на фестивале будут проходить всевозможные мастер-классы по традиционным народным ремеслам, историческим танцам, владению спортивными мечами, ремесленная ярмарка и много других событий. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.