Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» состоится

Реконструкторские бои перенесут зрителей в период IX-XV веков - во времена Золотой Орды, древней Руси и средневековой Европы.

Планируется, что традиционный фестиваль средневекового боя «Великой Болгар» пройдет территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника в последние выходные этого месяца — 26 и 27 сентября. 

Реконструкторские бои перенесут зрителей в период IX–XV веков — во времена Золотой Орды, древней Руси и средневековой Европы. На фестивальных площадках будут представлены рыцарские одиночные сражения, дуэльные бои, лучные и конные турниры, а также массовые бои — бугурты. А вечером, когда стемнеет, начнется театрализованное фаер-шоу!

Все два дня на фестивале будут проходить всевозможные мастер-классы по традиционным народным ремеслам, историческим танцам, владению спортивными мечами, ремесленная ярмарка и много других событий. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

КВ
Лента новостей