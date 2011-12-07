Как мы стали в пандемию семейными автопутешественниками

Но наша семья из трех человек, включая двухлетнюю дочку, не привыкла долго сидеть на одном месте. Поэтому мы выбрали новый для нас формат: автопутешествие по России. Плюсы его очевидны. Это относительно безопасно в нынешних условиях - нам не придется контактировать с кучей народа на вокзале или в аэропорту. А в случае необходимости медицинской помощи ее будет проще получить в нашей стране.

Горы вместо моря

Чуть ли не половина наших знакомых уже съездили в отпуск на машине. Кто-то отправился на Валдай, другие выбрали дачу в Подмосковье, третьи махнули на Черноморское побережье.

В начале сентября на озере Тургояк на Южном Урале проходил горный ультрамарафон, в котором мне предстояло участвовать. Так что наш маршрут получился следующим: Казань - Уфа - озеро Тургояк - Златоуст - Пермь - Ижевск - Казань. Всего 10 дней и 2400 км пути.

Ночевать мы планировали не в палатке, а в гостиницах - не хотелось в лучшем случае умывать ребенка из ручья да и сами мы привыкли принимать душ в цивилизованных условиях. Хотя в отеле останавливались только для ночевки - ведь утром снова в путь! Днем дочка спала в автокресле или коляске.

А у лосят замшевые носы...

Гнать день и ночь без остановки не хотелось. Первая ночевка у нас была запланирована в Уфе. Мы с мужем, оба водители, еще не успели устать от дороги, да и двухлетняя дочка не скучала. Вечером немного погуляли по центру и сошлись во мнении, что город стремительно развивается и уже не тот, что был пару лет назад. Везде строятся новые дороги, открылось много современных объектов. Чего только один «Арт-Квадрат» стоит - целый исторический квартал, превращенный в творческое пространство с музыкой, выставками и стильными кафе!

Утром, хорошенько позавтракав, мы двинулись на Урал. Пейзажи за окном авто резко поменялись: холмы, больше хвойного леса. Нам предстояло провести две ночи на Тургояке - живописном озере, которое по чистоте воды сравнивают с Байкалом. Здесь есть вся необходимая инфраструктура и для пляжного, и для активного отдыха. В теплые дни желающих насладиться отпуском у чистейшей воды нереально много. Кстати, в Челябинской области заповедники и национальные парки занимают около 200 тыс. гектаров. А охраняемые территории - более 10% площади всего региона!

Нам посчастливилось погулять в двух крупных национальных парках - «Зюраткуль» и «Таганай». Сюда лучше приезжать на несколько дней с палаткой и не спеша бродить по красивейшим маршрутам. Увы, на такое младший участник нашего автопробега вряд ли бы согласился. Пришлось искать компромисс. В парке «Зюраткуль» мы побывали в лосином питомнике «Сохатка». Сюда попадают молодые лосята, оставшиеся сиротами из-за браконьеров. Здесь о них заботятся, а потом выпускают обратно в лес. Заранее выяснив, что их можно покормить мытой морковкой, яблоками, бананами и капустой, мы в шесть рук угощали их и гладили по мягким замшевым носам...

В парке «Таганай» множество промаркированных маршрутов - туристических троп со специальной разметкой на деревьях, чтобы не заблудиться. Очень хотелось пройти по одному из них! Осуществили мечту мы с помощью детского рюкзака-переноски, в котором дочка преспокойно «ехала» на спине папы все 15 километров. Было непросто, но мы справились. Так все вместе поднялись на одну из вершин - Двуглавую сопку, высота которой составляет 1034 метра!

Почему у пермяка соленые уши

Чтобы поездка получилась разнообразнее, вторую ее часть хотелось провести в городах. В Екатеринбурге мы с мужем уже были, Оренбург далековато... А если Пермь? Подходит по всем параметрам: новый для нас город, относительно удобно расположен и по дороге есть что посмотреть. А напоследок - в Ижевск, в знаменитый на всю страну зоопарк.

Главный пешеходный маршрут Перми обозначен зеленой линией на асфальте от речного порта. Он объединяет более 40 ключевых исторических, культурных и архитектурных объектов города. Есть еще и романтическая «красная линия», рассказывающая 20 историй любви людей, которые оставили свой след в этом городе на Каме.

За два дня в Перми мы успели прогуляться по обоим маршрутам, увидеть знаменитую надпись «Счастье не за горами» и выяснить, откуда пошло выражение «Пермяк - соленые уши». Оказывается, еще в XV веке здесь стояли промышленные солеварни, мешки рабочим приходилось таскать прямо на плечах. Соль попадала солеварам на шею и уши, вызывая покраснение кожи. В итоге пермяков-солеваров узнавали по пунцовым ушам далеко за пределами региона.

Последний день поездки мы полностью посвятили Ижевскому зоопарку. Он вполне заслуженно входит в пятерку самых посещаемых зоопарков России. Животные здесь обитают в просторных и очень чистых вольерах, а полюбоваться на них можно через прочное стекло. И хотя дочку впечатлили не все звери, по возвращении домой она всем рассказывала, что тюлень был «маленький, вот такусенький», а камышовый кот - «пушистик хорошенький».

Три «П»: питание в поездке

В дороге мы не рисковали останавливаться с ребенком в придорожных кафе. Поэтому в пути ели свою еду: бутерброды, фрукты, растворимые каши, пюре и лапшу. Дочка питалась тем же. К счастью, в два года накормить ребенка уже намного проще. Мы впервые взяли с собой газовую горелку, и кипятить на ней чай было отдельным удовольствием. Так что перекус с печеньем стал первой «П» нашего рациона.

Вторую «П» мы распробовали в Перми. Одно из знаковых блюд пермской кухни - пирожки со смешным названием посикунчики. Они похожи на мини-чебуреки с большим количеством мясного сока. Одна из версий названия и связана с брызгами от этого сока, которые при надкусывании летят во все стороны, будто пирожки «сикают».

Ну а третья «П» - это пельмени. Их мы решили продегустировать в Ижевске, ведь Удмуртия считается родиной этого блюда. Здесь их называют пельняни: от финно-угорского «пель» - «хлеб» и «нянь» - «ухо». И подают не только с мясной начинкой, но и с рыбным фаршем, грибами и даже с редькой.

Навстречу новым приключениям

Теперь меня постоянно спрашивают: отправимся ли мы снова в автопутешествие? Отвечаю, многие моменты прошли лучше, чем ожидалось. Например, я не надеялась, что дочка сможет занимать себя в пути сама. Так что новый опыт понравился. Причем настолько, что муж уже готов к тому, чтобы в следующий раз ночевать с ребенком в палатке, как настоящие туристы. А малышка с первых дней возвращения ждет, когда мы снова поедем в путешествие. Так что впереди у моей семьи новые приключения.