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Как мы стали в пандемию семейными автопутешественниками

В этом году летний отпуск многие провели совсем не так, как планировали. И не только потому, что зарубежные вылеты в большинство стран приостановлены. Сложно отправиться на другой конец света, если до этого несколько месяцев практически не выходил из квартиры, опасаясь нового вируса...

Но наша семья из трех человек, включая двухлетнюю дочку, не привыкла долго сидеть на одном месте. Поэтому мы выбрали новый для нас формат: автопутешествие по России. Плюсы его очевидны. Это относительно безопасно в нынешних условиях - нам не придется контактировать с кучей народа на вокзале или в аэропорту. А в случае необходимости медицинской помощи ее будет проще получить в нашей стране.

Горы вместо моря

Чуть ли не половина наших знакомых уже съездили в отпуск на машине. Кто-то отправился на Валдай, другие выбрали дачу в Подмосковье, третьи махнули на Черноморское побережье. 

В начале сентября на озере Тургояк на Южном Урале проходил горный ультрамарафон, в котором мне предстояло участвовать. Так что наш маршрут получился следующим: Казань - Уфа - озеро Тургояк - Златоуст - Пермь - Ижевск - Казань. Всего 10 дней и 2400 км пути.

Ночевать мы планировали не в палатке, а в гостиницах - не хотелось в лучшем случае умывать ребенка из ручья да и сами мы привыкли принимать душ в цивилизованных условиях. Хотя в отеле останавливались только для ночевки - ведь утром снова в путь! Днем дочка спала в автокресле или коляске. 

А у лосят замшевые носы...

Гнать день и ночь без остановки не хотелось. Первая ночевка у нас была запланирована в Уфе. Мы с мужем, оба водители, еще не успели устать от дороги, да и двухлетняя дочка не скучала. Вечером немного погуляли по центру и сошлись во мнении, что город стремительно развивается и уже не тот, что был пару лет назад. Везде строятся новые дороги, открылось много современных объектов. Чего только один «Арт-Квадрат» стоит - целый исторический квартал, превращенный в творческое пространство с музыкой, выставками и стильными кафе!

Утром, хорошенько позавтракав, мы двинулись на Урал. Пейзажи за окном авто резко поменялись: холмы, больше хвойного леса. Нам предстояло провести две ночи на Тургояке - живописном озере, которое по чистоте воды сравнивают с Байкалом. Здесь есть вся необходимая инфраструктура и для пляжного, и для активного отдыха. В теплые дни желающих насладиться отпуском у чистейшей воды нереально много. Кстати, в Челябинской области заповедники и национальные парки занимают около 200 тыс. гектаров. А охраняемые территории - более 10% площади всего региона!

Нам посчастливилось погулять в двух крупных национальных парках - «Зюраткуль» и «Таганай». Сюда лучше приезжать на несколько дней с палаткой и не спеша бродить по красивейшим маршрутам. Увы, на такое младший участник нашего автопробега вряд ли бы согласился. Пришлось искать компромисс. В парке «Зюраткуль» мы побывали в лосином питомнике «Сохатка». Сюда попадают молодые лосята, оставшиеся сиротами из-за браконьеров. Здесь о них заботятся, а потом выпускают обратно в лес. Заранее выяснив, что их можно покормить мытой морковкой, яблоками, бананами и капустой, мы в шесть рук угощали их и гладили по мягким замшевым носам...

В парке «Таганай» множество промаркированных маршрутов - туристических троп со специальной разметкой на деревьях, чтобы не заблудиться. Очень хотелось пройти по одному из них! Осуществили мечту мы с помощью детского рюкзака-переноски, в котором дочка преспокойно «ехала» на спине папы все 15 километров. Было непросто, но мы справились. Так все вместе поднялись на одну из вершин - Двуглавую сопку, высота которой составляет 1034 метра! 

Почему у пермяка соленые уши

Чтобы поездка получилась разнообразнее, вторую ее часть хотелось провести в городах. В Екатеринбурге мы с мужем уже были, Оренбург далековато... А если Пермь? Подходит по всем параметрам: новый для нас город, относительно удобно расположен и по дороге есть что посмотреть. А напоследок - в Ижевск, в знаменитый на всю страну зоопарк.

Главный пешеходный маршрут Перми обозначен зеленой линией на асфальте от речного порта. Он объединяет более 40 ключевых исторических, культурных и архитектурных объектов города. Есть еще и романтическая «красная линия», рассказывающая 20 историй любви людей, которые оставили свой след в этом городе на Каме. 

За два дня в Перми мы успели прогуляться по обоим маршрутам, увидеть знаменитую надпись «Счастье не за горами» и выяснить, откуда пошло выражение «Пермяк - соленые уши». Оказывается, еще в XV веке здесь стояли промышленные солеварни, мешки рабочим приходилось таскать прямо на плечах. Соль попадала солеварам на шею и уши, вызывая покраснение кожи. В итоге пермяков-солеваров узнавали по пунцовым ушам далеко за пределами региона.

Последний день поездки мы полностью посвятили Ижевскому зоопарку. Он вполне заслуженно входит в пятерку самых посещаемых зоопарков России. Животные здесь обитают в просторных и очень чистых вольерах, а полюбоваться на них можно через прочное стекло. И хотя дочку впечатлили не все звери, по возвращении домой она всем рассказывала, что тюлень был «маленький, вот такусенький», а камышовый кот - «пушистик хорошенький».

Три «П»: питание в поездке

В дороге мы не рисковали останавливаться с ребенком в придорожных кафе. Поэтому в пути ели свою еду: бутерброды, фрукты, растворимые каши, пюре и лапшу. Дочка питалась тем же. К счастью, в два года накормить ребенка уже намного проще. Мы впервые взяли с собой газовую горелку, и кипятить на ней чай было отдельным удовольствием. Так что перекус с печеньем стал первой «П» нашего рациона.

Вторую «П» мы распробовали в Перми. Одно из знаковых блюд пермской кухни - пирожки со смешным названием посикунчики. Они похожи на мини-чебуреки с большим количеством мясного сока. Одна из версий названия и связана с брызгами от этого сока, которые при надкусывании летят во все стороны, будто пирожки «сикают». 

Ну а третья «П» - это пельмени. Их мы решили продегустировать в Ижевске, ведь Удмуртия считается родиной этого блюда. Здесь их называют пельняни: от финно-угорского «пель» - «хлеб» и «нянь» - «ухо». И подают не только с мясной начинкой, но и с рыбным фаршем, грибами и даже с редькой.

Навстречу новым приключениям

Теперь меня постоянно спрашивают: отправимся ли мы снова в автопутешествие? Отвечаю, многие моменты прошли лучше, чем ожидалось. Например, я не надеялась, что дочка сможет занимать себя в пути сама. Так что новый опыт понравился. Причем настолько, что муж уже готов к тому, чтобы в следующий раз ночевать с ребенком в палатке, как настоящие туристы. А малышка с первых дней возвращения ждет, когда мы снова поедем в путешествие. Так что впереди у моей семьи новые приключения.

КВ
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