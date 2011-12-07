Загадочный Татарстан: 5 мест, о которых вы могли не знать

Я решила рассказать вам об этих местах для привлечения внимания к благоустройству и сохранению их для будущих поколений. На мой взгляд, очень важно сохранить историческое наследие. Именно оно создает неповторимую особенность нашего региона и выделяет его среди других. Каждое из этих мест богато уникальными археологическими раскопками, бесценными экологическими системами, неповторимыми постройками и ценными святынями.

Побывав в каждом из них, я могу с уверенностью сказать, что они могут тронуть сердце каждого, всколыхнуть тысячи мыслей и заставить человека ощутить свою родную связь с историей и культурой Татарстана.

Спрятанная в центре Казани Швейцария и заброшенный тоннель

Русско-Немецкая Швейцария — это уникальный уголок дикой природы в центре города! Редчайший парк по природным характеристикам, с настоящими археологическими раскопками и бесценными экологическими системами. Название Русская Швейцария закрепилось еще в XIX веке, когда еще сам профессор Казанского Императорского Университета Франц Ксаверий Броннер прогуливался по этой дороге. Именно он первым сравнил лесистые овраги левого берега реки Казанки с живописными холмами Швейцарии.

Голубые озера

Кристально-чистые озера карстового происхождения с пронзительно голубым цветом воды находятся у окраинных посёлков Щербаково и Крутушка. В начале XIX века Голубые озера были названы Апанаевскими в честь купца, заботившимся о водоеме.

Всего озер три — Большое, Проточное и Малое. Вода в них всегда +4°С! В лесах на территории заповедника растут берёзы, осины и сосны, около 97 видов растений, часть из которых занесена в Красную Книгу Татарстана. Сама вода целебная, содержит большую концентрацию солей кальция, придающих озеру бирюзовый цвет.

На озеро можно любоваться с деревянных мостиков и скамеек, а самые отважные посетители купаются в «морской» воде. Поездку к озерам удобно совмещать с Раифским монастырем и Храмом всех религий.

Старинная усадьба дворян Молоствовых

Старинная усадьба дворян Молоствовых - одна из сохранившихся в изначальном виде сельская дворянская усадьба рода Молоствовых, находящаяся рядом со старинным городком Тетюши, на высоком берегу Волги. В роду Молоствовых есть герои войн, губернаторы, музыканты, литераторы и ученые, дружившие с Жуковским, Пушкиным, Далем, Баратынским, Толстым, Горьким и даже с Гёте. Но последние дореволюционные хозяева Долгой Поляны — Владимир и Елизавета Молоствовы, превратили свое имение в эталон гармонии природы и деятельности человека.

Усадьба расположена на высоком и живописном берегу Волги и окружена берёзовыми и липовыми аллеями, экзотическими кустарниками и деревьями столетнего возраста. Недалеко от особняка расположен родник «Елизавета», названный в честь хозяйки усадьбы. Главная драгоценность усадьбы – аллея сибирской лиственницы, посаженная самим Владимиром Германовичем Молоствовым.

Сам дом кажется простым лишь на первый взгляд, но он полон секретов. Например, из его окон Молоствовы наблюдали огни в доме родственников на противоположном берегу Волги. В доме нет печей, только камин, но он хорошо прогревался, благодаря встроенным в стены дымоходам и топке в подвале: горячий воздух поднимался снизу и отапливал дом.

Владимир также интересно обустроил верхний пруд, выложив дно деревянным настилом, чтобы Елизавета могла купаться, не боясь погрузить ноги в ил. С 2000 года усадьба внесена в Государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры республиканского значения, и создан историко-архитектурный и природный парк «Долгая Поляна».

Горбатый мост через Волгу

Этот жутковатый, но интересный мост знаком, наверное, ни одному поколению казанцев. Он находится в поселке Октябрьский, недалеко от станции 774 км. Пройти по нему словно посетить аттракцион для проверки смелости. Также с моста открывается прекрасный вид на Волгу.

Петропавловский собор

Петропавловский собор – древнейший памятник архитектуры республики, построенный в память приезда в Казань Петра I в 1722 году.

Собор возведен в стиле русского барокко, популярного в стране в конце 17 и начале 18 веков. Особую неповторимость собору придает обилие фасадных деталей, которые сохранились до сегодняшнего дня, а также их приметная яркая окраска. Но, к сожалению, имена архитектора и строителей этого духовного храма неизвестны.

Помимо основного здания храмовый комплекс включает в себя колокольни и дом притчи. В обители собора хранится много ценных святынь, среди которых есть знаменитая чудотворная икона Смоленской Божией Матери, мироточивая икона Иверской Божией Матери. Находится Петропавловский собор на улице Мусы Джалиля, дом 21.

Автор: Марина Нураева