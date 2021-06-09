Водным транспортом на рыцарский фестиваль и за борщом в хлебе: куда можно отправиться из речпорта

Скоростные линии

Речпорт предлагает отправиться в Тетюши и в Болгар на скоростных судах. Они отходят в Тетюши в 08.00, 09.20, 10.25 и 11.00 с конца мая и до начала сентября каждый день. С 6 сентября и до 26 числа они будут курсировать по субботам и воскресеньям.

До Болгара можно уехать в 9.00, в 11.10. С 1 июня и до конца августа они курсируют каждый день. Есть также рейсы в 10.00 и в 12.10, которые с начала июня ходят по субботам и воскресеньям.

В обоих случае есть такие остановочные пункты, как Камское Устье и Куйбышевский Затон. Обратно из Болгара можно отправится в Казань в 18.30 и в 16.20 по субботам и воскресеньям, а также в 18.10 и в 16.00 каждый день. Из Тетюш транспорт отходит в 17.55, 16.35, 15.40 и в 15.05 каждый день.

Что посмотреть?

Тетюши небольшой город, однако его история тянется еще с древних времен. Именно в этих краях поселились булгары. В 16 веке здесь был основан гарнизон русских воинов, до сих пор под городом можно встретить оборонительные укрепления, а наблюдательная деревянная башня напоминает о предназначении территории.

Примерно в 15 километрах от города находится усадебный комплекс «Долгая Поляна» рода Молоствовых. В разное время его посещали Максим Горький, Марина Цветаева и другие известные личности.

На территории же самого города есть краеведческий музей, где представлены находки археологов. Тут же находится музей рыбы и памятник 960-килограммовой белуге, когда-то выловленной в Волге.

Болгар не нуждается в особом представлении. Это комплекс, который отражает быт и исламскую культуру прошлых лет. Здесь можно посетить знаменитую Белую мечеть, увидеть самый большой печатный Коран. Здесь же представлены ремесленные мастерские, где можно попробовать на себе роль древнего рабочего.

И в этом году в город в августе пройдёт традиционный фестиваль «Великий Болгар», где можно посетить реконструкцию быта и культуры времен XIV–XV веков и посмотреть на рыцарские турниры и поединки.

Остановится можно в одной из гостиниц средней цены, коих в городе не мало, а при наличии средств можно выбрать отель Kol Gali Resort & Spa, где цена за номер в среднем составляет более 20 тысяч рублей.

Камское Устье более известно, как самый живописный район Татарстана. Отсюда открывается прекрасный вид на большую воду и огромные скалы, здесь же находится известная Юрьевская пещера — самая большая естественно образованная в Татарстане. Правда, не стоит забывать, что билет на скоростной водный транспорт можно купить только в день открытия, так как их количество ограничено из-за вместительности судна.

Этот поселок городского типа также славится своей рыбалкой. Здесь водится окунь, карась, судак, плотва, лещ, жерех, чехонь, густера, берш, сом, щука и язь. А выбрать местом для ночлега можно отель «Камский трофей». Это здание 1939 года постройки, в котором раньше жили речники. Теперь же здесь номера от общих комнат с койками до люкс-класса, а также каминный зал.

За двухместный номер 1 категории до трех человек придется отдать более восьми тысяч рублей за ночь. А за номер с видом на реку нужно будет доплатить тысячу рублей. И здесь же можно попробовать такие блюда, как «Цезарь» с щукой, «Карбонара» с кабаном», купаты из дичи.

Иные направления

Также из речного порта можно отправится на пристань Садовая с остановкой в Студенцах. Название говорит само за себя — это преимущественно территория с дачными участками.

Вверх по Волге можно уехать до Печищ и до легендарного острова-града Свияжска. Поговаривают, что именно он стал прообразом для острова Буяна в сказке о царе Салтане Александра Пушкина. В местном трактире можно отведать борщ в булке хлеба, а на территории самого града есть множество вариантов активностей — начиная от музеев и заканчивая различными реконструкциями и ремесленными мастерскими.

В этом направлении есть такие пристани, как Верхний Услон, Набережные Моркваши, Пустые Моркваши, Дачная и Рудник. Например, в Услоне открывается красивый вид на Волгу с холма и на противоположный берег, где стоит столица Татарстана. Здесь же установлен памятник чехословацким легионерам и памятник «Сынам великой России». А в Руднике есть Макарьевский монастырь.

Вниз по Волге можно отправится до Ташевки, Шеланги, Кзыл Байрака с остановками в Студенцах, Садовой, Нижнем Услоне, Ключищах, Матюшино и Гребени. Там можно посмотреть на Ташевские склоны — скалы. На них можно увидеть горизонтальные полосы — это обнажения горных пород, образовавшихся несколько сот миллионов лет назад.

Матюшино известно своим песчаным пляжем на берегу Волги. А в Шеланге есть база отдыха с одноименным названием, которая принадлежит ПАО «Казаньоргсинтез». На ее территории 25 домиков на 210 мест, есть газ, кухни, магазин где можно приобрести продукты и приготовить их.