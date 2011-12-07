Москвичам предлагают заехать в Казань

В столице России появились билборды, которые рекламируют туристический потенциал Казани. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по туризму.25 билбордов будут размещены на московских улицах до 29 февраля в рамках проекта Ростуризма «Следующие выходные». На рекламных щитах размещены фотографии знаковых памятников архитектуры, виды Казани и гастрономические изыски.«Выходные в Татарстане это прекрасная возможность для смены обстановки и для полноценного отдыха», — приводит слова председателя Госкомитета пресс-служба.Ранее рекламно-информационные материалы Visit Tatarstan уже размещали в поездах Аэроэкспресса.