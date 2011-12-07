Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Москвичам предлагают заехать в Казань

25 билбордов разместили на столичных улицах.
В столице России появились билборды, которые рекламируют туристический потенциал Казани. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по туризму.25 билбордов будут размещены на московских улицах до 29 февраля в рамках проекта Ростуризма «Следующие выходные». На рекламных щитах размещены фотографии знаковых памятников архитектуры, виды Казани и гастрономические изыски.«Выходные в Татарстане это прекрасная возможность для смены обстановки и для полноценного отдыха», — приводит слова председателя Госкомитета пресс-служба.Ранее рекламно-информационные материалы Visit Tatarstan уже размещали в поездах Аэроэкспресса.
КВ
Лента новостей