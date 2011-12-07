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Фестиваль «Великий Болгар» взял гран-при IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award

На соискание премии было заявлено 390 проектов из 59 регионов России, Молдовы и Объединенных Арабских Эмиратов.

Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» стал обладатель гран-при IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

По информации пресс-службы Государственного комитета РТ по туризму, в 2020 году на соискание премии было заявлено 390 проектов из 59 регионов России, Молдовы и Объединенных Арабских Эмиратов. В финал конкурса прошли 257 проектов. Чествование победителей и лауреатов Russian Event Award состоялось в Екатеринбурге.

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