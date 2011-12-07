Россия возобновит авиасообщение с курортами Египта с 9 августа

Россияне вновь смогут посетить достопримечательности Египта. Рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начнут осуществляться с 9 августа, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Количество рейсов будет увеличено с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте. «Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки», — сказано в сообщении.

С этого же числа для туристов откроется Бахрейн — с частотой два рейса в неделю, Доминикана — три рейса в неделю, а также Молдавия с такой же частотой рейсов.