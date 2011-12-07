Первый субсидируемый чартерный рейс отправится из Москвы в Казань 13 сентября

Татарстан стал одним из двух регионов, где стартует программа чартерных рейсов. Программу реализует Ростуризм. Первый субсидируемый чартерный рейс полетит из Москвы в Казань 13 сентября.

Рустам Минниханов выступил с видеообращением на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», где обсуждался запуск чартерных рейсов в сентябре этого года.

«Татарстан — одно из самых гостеприимных мест в нашей многонациональной России. 13 сентября первый субсидируемый чартерный рейс отправится из Москвы в Казань. Это важный и нужный проект для развития туристической отрасли региона, а для туристов — возможность познакомиться с самыми красивыми местами Татарстана», — рассказал Президент РТ.

Он выразил надежду, что такая программа будет иметь успех и ее удастся продолжить в следующем году.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, необходимо создать для россиян альтернативу отдыха на юге. Поэтому Ростуризм ввел субсидию, чтобы туроператоры могли предлагать россиянам качественный отдых по доступной цене. Путешественникам не нужно будет самим продумывать детали поездки, туроператор предоставит уже готовый тур по сниженной в 1,5–2 раза цене.

Помимо Казани, 7 сентября планируется рейс из Москвы в Тюмень по этой же программе.

Генеральный директор туроператора TUI Тарас Демура подчеркнул, что Татарстан и Тюменская область являются «жемчужинами» внутреннего туризма России, а главы этих регионов проявляют особое внимание к туристической отрасли.

«Ковид дал нам хорошие креативные идеи, как можно раскачать внутренний туризм», — добавил Демура.

Ранее сообщалось, что Татарстан планирует участвовать в проекте реализации туристических программ в регионы.