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В Казани наградят авторов лучших проектов новых экскурсионных маршрутов

26 ноября в Казанской Ратуше состоится торжественная церемония награждения победителей XI конкурса «Путешествие к истокам».

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета по туризму РТ, главная цель конкурса - раскрытие туристического потенциала родного края, привлечение молодежи к реализации новых, креативных туристических маршрутов и проектов.

В этом году на конкурс было подано 208 заявок по 5 номинациям: «Лучший рисунок на тему: «Куда бы я хотел поехать в Республике Татарстан», «Лучший культурно-познавательный маршрут», «Лучший экскурсионный маршрут по видам туризма: маршрут сельского туризма; маршрут этнотуризма; маршрут активного туризма и отдыха; маршрут гастрономического туризма, «Лучший проект в области туризма», «Лучшая видео-экскурсия».

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