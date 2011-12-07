В Казани наградят авторов лучших проектов новых экскурсионных маршрутов

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета по туризму РТ, главная цель конкурса - раскрытие туристического потенциала родного края, привлечение молодежи к реализации новых, креативных туристических маршрутов и проектов.

В этом году на конкурс было подано 208 заявок по 5 номинациям: «Лучший рисунок на тему: «Куда бы я хотел поехать в Республике Татарстан», «Лучший культурно-познавательный маршрут», «Лучший экскурсионный маршрут по видам туризма: маршрут сельского туризма; маршрут этнотуризма; маршрут активного туризма и отдыха; маршрут гастрономического туризма, «Лучший проект в области туризма», «Лучшая видео-экскурсия».