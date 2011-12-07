Лесотерапия, прогулки на лошадях татарской породы и на ладье: что и за сколько предлагают глэмпинги в Татарстане

Глэмпинг все ещё считается относительно новым видом отдыха. Это сочетание красоты природы и цивилизации, без которой человек не может обойтись. Фактически это привычное для среднестатистического россиянина времяпрепровождения на базе отдыха. Однако глэмпинг предлагает и различные активности, которые направлены на духовное и экологические развитие, а также нетипичные для традиционных баз мероприятия.

Подробнее о глэмпингах в Татарстане рассказала руководитель «Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма» Института развития городов республики Оксана Саргина во время брифинга в Доме Правительства региона.

Urman camp — индивидуальное спа

Этот глэмпинг находится в Зеленодольском районе Татарстана в 52 км от Казани и предлагает 5 домиков на 20 мест и 9 сафари-тентов на 18 мест. На территории есть купели, японские бани фурако (деревянные чаны). И по словам Саргиной, фактически у каждого жилого модуля есть своё индивидуальное SPA.

Аренда дома в будни обойдётся в 12 тыс. рублей, в праздничные — 16 тыс. рублей. Сафари-тенты без купели в будние дни стоят 4,9 тыс. и час бани в подарок, а в выходные и праздничные — 5,9 тыс. Тенты с купелью стоят в будни 8,9 тыс., а в выходные и праздничные дни — 9,9 тыс.

«Лесная поляна» — самый комфортабельный глэмпинг»

Именно с такой формулировкой Саргина представила этот глэмпинг, который находится в 26 км от Казани в том же Зеленодольском районе. В нём есть 19 домов, баня, зона для мангала. Но помимо привычных вещей есть и нестандартные услуги — прогулка на парусной яхте, воздушная тропа, зеркальный дом на дереве.

Одноэтажный дом на сутки на двух человек в будний день стоит 13 тыс. рублей, а в выходной — 15 тыс. рублей. Домик 2+2 стоит 15 тыс. и 17 тыс. соответственно, но за третьего и четвертого человека придётся доплатить — по 2,5 тыс. за взрослого и 1,5 тыс. за ребёнка в возрасте от 7 до 15 лет.

Двухуровневый домик 2+2 обойдётся в 17 тыс. и 19 тыс. рублей в зависимости от дня, причём за третьего и четвёртого человека придётся заплатить столько же, как и в предыдущем варианте.

«Лебедино» — для семей с детьми

По мнению Саргиной, этот глэмпинг понравится семьям с детьми. Он находится в 110 км от Казани в Алексеевском районе и предлагает 5 домиков на 20 мест, прокат велосипедов, квадроциклов, лодок и сапбордов. И названию соответствует — здесь можно полюбоваться на лебедей.

Аренда дома на берегу стоит 3 тыс. рублей в сутки с воскресенья по четверг. В пятницу стоимость поднимается до 4 тыс. рублей, а в субботу и праздничные дни — 4,5 тыс. рублей в сутки. Три дня обойдутся в 7,5 тыс. рублей, неделя в 15 тыс. рублей, а 14 дней — в 27 тыс.

«Дикая дача» — молодёжный глэмпинг

Этот глэмпинг считается молодёжным и предоставляет уютные домики с максимальным погружением в природу и атмосферу дачи. Здесь пять домиков на восемь мест. А находится он в 30 км от Казани в Пестречинском районе.

Домик с распашной крышей можно снять за 2,9 тыс. и 3,9 тыс. рублей в зависимости от дня. Домик в лесу стоит дешевле — 2,5 тыс. и 3 тыс. рублей.

«Дикая собака динго» — уединение на острове

Находится на окраине Казани в селе Старое Победилово вдоль берега Волги на одном из островов. К нему доставляют на лодке. Это уединённое место, максимально близкое к столице Татарстана. Здесь можно взять в аренду один из пяти семейных шатров или приехать со своей палаткой.

Аренда семейного шатра обойдется в 4,9 тыс. и в 5,9 тыс. в сутки исходя из того, будний ли это или выходной день. Место под палатку стоит 2 и 3 тыс. рублей соответственно. Весь лагерь можно снять за 20 тыс. или в зависимости от дня — 30 тыс. рублей.

«Шторм» — отлично для большой компании

По словам Саргиной, этот глэмпинг подойдёт для большой компании или для нескольких семей. Здесь представлена большая территория со сценой, зонами с мангалом, а также детской и спортивной площадками. 25 км от Казани в Высокогорском районе. 13 шатров на 52 места.

Стандартный шатёр на четырех человек с воскресенья по четверг стоит 3 тыс. рублей, а с пятницы по воскресенье — 4 тыс. рублей. Дополнительное место обойдётся в 700 рублей. Шатёр повышенного комфорта стоит 5 тыс. рублей, 6,5 тыс. рублей и 1 тыс. рублей за дополнительное место.

Кемпинг можно арендовать на сутки за 40 тыс. или 50 тыс. тысяч рублей. Есть также дневной тариф — 500 рублей с человека. За эти деньги можно погулять по лесу, пожарить мясо, полежать в гамаке, поиграть в пляжный волейбол и посидеть на берегу Казанки.

«Мингер» — комплекс премиум-класса

Отель «Мингер» — это комплекс премиум-класса с отдельными домиками, отелем, SPA, программой очищения организма, фитнес-центром и рестораном, находящийся на природе в Сабинском районе в 110 км от Казани. Здесь предлагаются пять домиков на 36 мест и 15 номеров в отеле. Стоимость можно посмотреть на сайте комплекса.

«Камский трофей» — оздоровительный центр

Глэмпинг запустил в тестовом режиме вторую очередь объектов отдыха. Это 11 домов, оздоровительный центр с расширенным пакетом услуг, массаж, ванная с минеральной водой. Информация о ценах доступна на сайте комплекса.

«И, пожалуй, здесь открываются лучшие виды в Татарстане», — отметила Саргина.

Активности

9 июня в Рыбно-Слободском района откроется Halal resort, выполненный по традиции халяль. В нём будет молельная комната с видом на Каму.

Разные глэмпинги предлагают разные активности. Например, экотерапию и лесотерапию, медитацию на природе и «офлайн-лагерь для взрослых» с йогой и цигуном.

Конный дворик «Алмакай» — первый центр восстановления татарской породы лошади. Виноградники в Камско-Устьинском районе — уникальный объект, где выращивают 100 сортов винограда и есть возможность дегустации. «Люди воды» предлагают необычные водные экскурсии и прогулки на самобытных ладьях. А «Паруса» — яхтенные регаты и экскурсии на острова.