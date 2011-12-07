Ноябрьские каникулы: 6 идей для путешествий по России

Сочи

Воздух на побережье в начале месяца прогревается до +18, +20°С, в солнечные дни можно смело ходить в одной футболке. Правда, на курорте «Роза Хутор» ощутимо прохладнее: около +10°С, а на вершинах гор уже можно увидеть снежные шапки.

Ноябрь в Сочи достаточно спокойное время года. Уже без суеты и летней курортной суматохи. Особенно это актуально для тех отпускников, кто едет в Сочи за оздоровительными процедурами в спа-центрах или санаториях. Купаться в море явно холодновато, но можно присмотреть варианты жилья с закрытыми бассейнами.

Последний осенний месяц прекрасно подходит для медитативных прогулок по природным достопримечательностям. Парк «Дендрарий» и Агурские водопады, Тисо-самшитовая роща и Воронцовские пещеры - выбор огромен. В это время года лес особенно прозрачен. А отсутствие туристических толп позволит не спеша сделать красивые кадры.

Отдельно стоит отметить гастрономическую составляющую. В ноябре в Сочи начинается сезон мандаринов: они продаются целыми мешками и стоят очень дешево. Еще один местный осенний специалитет - фейхоа. Диковинный темно-зеленый плод размером с грецкий орех имеет кисло-сладкий вкус и земляничный запах. Фейхоа считается очень полезным: в одной только штуке содержится суточная для человека норма йода! Из него делают джемы и пастилу, которые станут отличным вкусным сувениром.

Крым

Иногда на полуостров в это время приходит антициклон. И тогда на солнце температура воздуха заметно повышается до +20°С. Однако чаще всего в ноябре уже ветрено и прохладно. Днем еще относительно тепло, около +12°С, но к ночи температура опускается до +4°С.

Осеннее межсезонье в Крыму имеет немало плюсов. В ноябре на полуострове приятная нежаркая погода. Воздух прозрачный и свежий, а отсутствие изнуряющей жары снимает вопросы с акклиматизацией. Еще одно преимущество путешествия поздней осенью - низкие цены на туры и аренду жилья.

Крымский ноябрь дарит возможность насладиться уединенными прогулками без толп туристов и очередей в музеях. Однако следует учесть, что осенью инфраструктура небольших поселков замирает до следующего сезона. Закрыты маленькие кафе на набережных и даже часть гостиниц. Поэтому предпочтение лучше отдать крупным городам: Севастополю, Ялте, Алуште.

Нежаркая погода как нельзя лучше подходит для долгих пеших прогулок. Вулканический массив Карадага и гора Ай-Петри, пещерные города Эски-Кермен и Чуфут-Кале, мраморные пещеры Чатырдага - все эти места ждут активных путешественников.

Алтай

Вместо того, чтобы пытаться поймать последние теплые деньки на летних курортах, предлагаем альтернативу - отправиться навстречу снежной зиме. Ноябрьский Алтай напоминает сказку «Морозко». Таинственный снежный лес, полный существ из мифологии коренных жителей. Лошади, которые станут верными проводниками и помощниками в конных турах. Туристов ждут чистейший снег, морозные узоры на стеклах и ели, покрытые серебристым снегом.

В холодное время года у Алтая особенная красота, не сравнимая ни с чем, суровая и величественная. Обязательно стоит заказать поездку по Чуйскому тракту, который вошел в топ самых красивых мест в мире. Вплоть до границы с Монголией вас ждут невероятные пейзажи.

Это направление подойдет любителям пешего туризма и ценителям дикой природы. Помимо несложных восхождений, отдых с детьми на Алтае в ноябре можно дополнить катанием на конных и собачьих упряжках.

Санкт-Петербург

Средняя температура воздуха днем +2, +3°C, ночью +1, +2°C. Погода пасмурная, часто идут дожди. Она становится типично питерской - мокро, промозгло и хмуро.

Но даже с таким метеопрогнозом Санкт-Петербург попал в наш обзор не случайно. Не бывает плохой погоды, бывают неправильно спланированные путешествия. Хорошим вариантом для петербургской осени станет насыщенная экскурсионная программа: бродить по бесчисленным залам музеев и дворцов комфортно даже в самые промозглые дни. Кроме того, в осеннее и зимнее время в городе проходят вернисажи и театральные премьеры. Выставки и другие интересные события городской культурной и общественной жизни. Скучать не придется!

Прогулки по паркам в это время года тоже имеют свое очарование. Несмотря на то, что фонтаны в Петергофе уже отключены, а деревья стоят почти голые, туманная дымка над аллеями создает атмосферу умиротворения и волшебства.

А перерывах можно устроить себе гастрономическую программу по-питерски. И это не только местные кура с гречей. Отогреться после прогулок поможет чашка кофе со знаменитыми пышками, обильно посыпанными сахарной пудрой.

Города Золотого кольца

Во всех его городах погода примерно одинаковая и отличается незначительно. Разве что в северной Костроме чуть холоднее, а в южном Владимире - теплее. В среднем дневная температура колеблется около 0°С и чуть ниже этой отметки ночью.

Каждый древний город популярного маршрута особенный и запомнится надолго. Ноябрьская погода не помеха для такого насыщенного путешествия: автобусные туры позволяют увидеть максимум интересного в тепле и комфорте.

Каждый из городов имеет собственную изюминку. Сергиев Посад с его знаменитой Троице-Сергиевой лаврой круглый год принимает паломников и обычных туристов из разных стран. Плес, вдохновлявший своими осенними пейзажами Левитана. И конечно, любимый у детей маленький городок Мышкин, в котором музей и Дворец Мыши выступают в роли визитной карточки. В нем живут различные мышки. Они изготовлены вручную из самых разнообразных материалов - скорлупа, шерсть, глина, дерево, стекло.

Кавказские Минеральные Воды

Днем воздух прогревается здесь до +8°С, ночью температура опускается до 0°С, периодически случаются заморозки. Зато, в отличие от октября, уже включено отопление. Поэтому в любую погоду можно отогреться в уютных номерах санаториев и пансионатов.

Как следует из названия, в Кавминводы приезжают прежде всего за отдыхом на целебных источниках. Важно, что, приехав на один курорт, можно посетить сразу четыре. Кавказские Минеральные Воды - это не город, а целый регион. Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Кисловодск связаны общей историей, развитым санаторно-оздоровительным комплексом и сеткой дорог.

Немалое преимущество ноября - сезонное снижение цен на санаторно-курортные путевки. В большинстве здешних санаториев стоимость путевок меняется пять раз за год. Самые высокие цены приходятся на июль - октябрь. Самые низкие - на февраль, март и ноябрь. Качество предоставляемых услуг при этом не меняется, профильные специалисты работают круглогодично.

Кавказские Минеральные Воды - это минералка на любой вкус, еще цветущие клумбы, аккуратные дорожки-терренкуры и самобытные старые здания, в которых когда-то принимали Лермонтова и Пушкина.