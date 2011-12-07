Погнали! Где отдохнуть на майские праздники в Татарстане

По реке

Жить на берегу Волги и не наслаждаться ее великолепием — непозволительная роскошь. Речная навигация открывается совсем скоро, что позволяет добраться до самых интересных и живописных мест республики.

Свияжск. Остров-град за последние десять лет изменился до неузнаваемости. Сохранив облик старинного уездного города, он приобрел развитую туристическую инфраструктуру. Что ни год в Свияжске открывается новый музей, посвященный культуре и истории татарстанской земли. А храмы и монастыри острова стали известны на всю страну и за ее пределами. Следует отметить, что с недавних пор добраться до него стало возможным не только на теплоходе или личном авто, но и с помощью пригородного поезда.

Болгар. Древняя столица Волжской Булгарии также значительно преобразилась за минувшее десятилетие. Ценителей истории ждут остатки одного из старейших городов Восточной Европы, включая мавзолей местных правителей. Считается, что именно из Болгара по региону стал распространяться ислам, что делает это место особенным для паломников. Они же высоко оценят Белую мечеть, открывающую архитектурный ансамбль музея-заповедника.

Елабуга. Еще один древний город Татарстана, отметивший в 2007 году свое тысячелетие. Елабуга славится своим культурным наследием. Помимо исторических музеев, там непременно следует посетить музеи, посвященные Марине Цветаевой и Ивану Шишкину. О былых эпохах расскажут остатки древнего укрепленного села булгар — Чертова городища.

Камское устье. Отвлечемся от истории и обратим свой взор на природные красоты. Камское устье славится уникальным рельефом берега, которое привлекает не только рядовых туристов, но и скалолазов. Особое внимание привлекают гипсовые штольни Юрьевской пещеры. Подземные коридоры доступны к посещению не только профессиональным спелеологам, но и новичкам, хотя посещать их все же лучше со знающим человеком.

Тетюши. Старинный купеческий город, где сохранились здания магазинов, банков и усадьбы зажиточных торговцев. Тетюши тесно связаны с рыболовством. Свидетельством тому стал памятник громадному осетру. Рыбу весом порядка тонны выловили в голодный 1921 год. Близ города расположились Сюкеевские штольни — еще одни пещеры, привлекающие туристов.

По земле

Голубые озера. Иногда, чтобы полюбоваться природой, совсем необязательно далеко ехать. В окрестностях Казани находятся живописнейшие Голубые озера, известные своими холодными и чистыми водами. В ближайшем будущем на их территории планируется организация экопарка, но уже сейчас территория отличается качественным благоустройством.

Билярск. Еще один осколок истории Волжской Булгарии. Любителей истории привлечет городище древней столицы, а ценителей отдыха на свежем воздухе — святой ключ, близ которого расположилась зона с парком и местом для пикников.

Раифский монастырь. Еще одно замечательное место, расположенное в непосредственной близости от Казани. Помимо самого монастыря, внимание туристов привлечет озеро и дендрарий, расположенные в заповедной природной зоне.

Обсерватория им. Энгельгардта. Астрономическая обсерватория, построенная в 1897 году как метеорологическая станция и подаренная Казанскому университету меценатом Василием Энгельгардтом. В этом году на территории планируется строительство гостиничного комплекса, но уже сейчас там можно посетить библиотеку и музей, посмотреть на уникальные солнечные часы.

Марийские озера. На территории соседней республики находится уникальная для наших широт тайга, скрывающая в себе потрясающие по своей красоте озера: Морской Глаз, Яльчик, Мушан-Ер, Глухое и другие. Наиболее доступное из них — Яльчик, там же можно найти беседки для отдыха. Лучше места для похода с палатками трудно себе представить.

Санатории. Провести выходные можно не только с удовольствием, но и с пользой. Здравницы Татарстана и соседних регионов, как правило, отличаются прекрасным природным пейзажем. Пикники на свежем воздухе в таком сценарии прекрасно объединяются с комфортным размещением. Конечно, полноценное лечение за 2 — 3 дня пройти не получится, а вот косметические и спа-процедуры окажутся полностью доступны.