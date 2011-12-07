Из Казани открываются регулярные прямые рейсы в Минск

В Международном аэропорту «Казань» сообщили о возможности выполнения рейсов из столицы Татарстана в Минск. Авиаперевозчиком выступит авиакомпания Nordwind Airlines.

По информации пресс-службы, рейсы будут выполняться один раз в неделю. Долететь до Минска в ближайшее время можно будет уже в следующую пятницу, 4 июня. Отправляются самолеты из Казани в 23:35, прибытие в международный аэропорт Минска запланировано на 02:05. Обратный рейс выполняется по субботам в 03:05 с посадкой в Казани в 05:25.

Возможны изменения в расписании движения. Время в Беларуси совпадает с московским.