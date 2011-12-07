Разрабатывается концепция развития зон отдыха и туризма у Голубых озер в Высокогорском районе РТ

Проблемы сохранения и развития природных экологических зон вокруг Голубых озер, расположенных в Высокогорском районе Татарстана, обсудили представители татарстанского отделения Русского географического общества и специалисты одного из архитектурных бюро.

Этот совместный проект планируется представить на первом Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России. По итогам конкурса для реализации будут отобраны 10 проектов туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых и прилегающих к ним природных территорий. Об этом сообщает пресс-служба отделения РГО в Татарстане.

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив. Его цель - решение масштабных задач национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Проект поддерживается Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством экономического развития РФ, Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Федеральным агентством по туризму РФ.