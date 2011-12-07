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Татарстан вошел в российский масштабный проект «Великий Волжский путь»

Как отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, благодаря «Великому Волжскому пути» у людей появилась возможность за одно путешествие посетить несколько регионов России.

В проект вошли шесть разнообразных туристических маршрутов от шести Поволжских регионов: Кировской, Нижегородской, Самарской областей, Пермского края, Марий Эл и Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по туризму.

Как отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, благодаря «Великому Волжскому пути» у людей появилась возможность за одно путешествие посетить несколько регионов России, познакомиться с их самыми интересными достопримечательностями. К тому же проект может предложить комбинированные туры: круиз по Волге и разнообразные экскурсионные программы на территории регионов.

Соглашение между Федеральным агентством, регионами Приволжского федерального округа и федеральным туроператором TUI Россия о развитии туристического проекта «Великий Волжский путь» было подписано в Казани в дни празднования 100-летия образования ТАССР и Дня Республики.

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