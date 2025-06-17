Тренер «Нефтехимика» предупредил о возможных проблемах на старте сезона

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин предупредил руководство клуба о возможных проблемах и неудачных отрезках на старте сезона. Об этом наставник рассказал в интервью «Чемпионату». По словам Гришина, команде потребуется время на привыкание к новой модели игры и адаптацию к требованиям тренера.

– Посмотрим, как быстро примут новую модель игроки «Нефтехимика», но нужно быть готовым к тому, что на предсезонных турнирах и в самом начале регулярного чемпионата могут возникнуть проблемы, случиться неудачные отрезки. Мы переговорили на этот счёт с руководством, первые два месяца нужно потерпеть, – заявил специалист.

Отметим, что клубы КХЛ могут начать предсезонные сборы не ранее 1 августа. Каждый клуб может провести не более 12 контрольных матчей, а первая игра не может состояться раньше, чем через семь дней после старта сборов. Регулярный чемпионат 2025/26 стартует 5 сентября.